Шлеменко прилетел в Екатеринбург на реванш против Илича

Известный российский боец Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на поединок против серба Александра Илича. Об этом Накануне.RU сообщили в компании Russian Cagefighting Championship.

Напомним, реванш "Шторма" и "Джокера" возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря в столице Урала. Это шоу станет заключительным турниром RCС в 2023 году.

"У меня все отлично. Я жду не дождусь этого реванша. И очень жду Илича, я надеюсь, он прилетел. Я готов. Думаю, что на 10 баллов готов. Хотя, подготовка же еще не заканчивается, впереди весогонка, восстановление. 10 баллов… Я погорячился. Где-то на 6-7 баллов готов. Но будет хороший бой!", - приводит слова Шлеменко пресс-служба промоушена.

Первый бой Шлеменко – Илич состоялся в Екатеринбурге в августе прошлого года. Поединок завершился громким апсетом: не считавшийся фаворитом сербский "Джокер" нокаутировал россиянина буквально за несколько секунд.