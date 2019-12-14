Шлеменко разобрался с Бранчем на турнире в Екатеринбурге, Штырков проиграл впервые в карьере

Уральский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем турнире RCC 7 в Екатеринбурге он проиграл швейцарцу Ясубею Эномото.

Поединок завершился досрочно. Во втором раунде Ясубей занял отличную позицию в партере и взял Ивана на удушающий прием. Какое-то время уралец терпел, но затем не выдержал и сдался.

Поражение стало для Штыркова первым в профессиональной карьере. В своем прошлом бою в июле этого года Иван одержал победу над не выступавшим два года корейским спортсменом с отрицательным рекордом Хун Кимом.

В главном событии сегодняшнего вечера встречались известный российский боец Александр Шлеменко и экс-чемпион WSOF в двух категориях американец Дэвид Бранч. "Шторм" одержал досрочную победу, поймав оппонента на прием "гильотина" в конце первого раунда.