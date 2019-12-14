Шлеменко разобрался с Бранчем на турнире в Екатеринбурге, Штырков проиграл впервые в карьере

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО В России
турнир RCC 7 (2019) | Фото: vk.com/rcc_mma

Шлеменко разобрался с Бранчем на турнире в Екатеринбурге, Штырков проиграл впервые в карьере

Уральский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем турнире RCC 7 в Екатеринбурге он проиграл швейцарцу Ясубею Эномото.

Поединок завершился досрочно. Во втором раунде Ясубей занял отличную позицию в партере и взял Ивана на удушающий прием. Какое-то время уралец терпел, но затем не выдержал и сдался.

Поражение стало для Штыркова первым в профессиональной карьере. В своем прошлом бою в июле этого года Иван одержал победу над не выступавшим два года корейским спортсменом с отрицательным рекордом Хун Кимом.

Иван Штырков боец ММА(2016)|Фото: Накануне.RU

В главном событии сегодняшнего вечера встречались известный российский боец Александр Шлеменко и экс-чемпион WSOF в двух категориях американец Дэвид Бранч. "Шторм" одержал досрочную победу, поймав оппонента на прием "гильотина" в конце первого раунда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шлеменко разобрался с Бранчем на турнире в Екатеринбурге, Штырков проиграл впервые в карьере

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шлеменко, Штырков, бои, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2019 15:11 Мск Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет экс-чемпион WSOF в двух категориях
Ранее 15.11.2019 08:15 Мск Боец Александр Шлеменко остался без соперника на турнире в Екатеринбурге
Ранее 12.11.2019 13:31 Мск Следующий бой Ивана Штыркова пройдет в декабре на RCC7

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Узнать цену на купить парогенератор с утюгом профессиональный санкт петербург на сайте www.mvideo.ru