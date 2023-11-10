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Фото:РМК

Бойцы Олейник и Томпсон проведут реванш на турнире RCC в Екатеринбурге

Лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship назвала соперника известного бойца ММА Алексея Олейника на предстоящем турнире в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промоушена, поединок "Удава" состоится на турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в столице Урала. В клетку против Олейника выйдет еще один ветеран смешанных единоборств – британец Оли Томпсон.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались в мае этого года: тогда Олейник оказался в тяжелейшем нокауте уже в первом раунде. Однако тот поединок был не по официальным правилам ММА: вместо трех раундов по пять минут соперникам предстояло провести три раунда по три минуты. Организаторы уверяют, что реванш в Екатеринбурге пройдет строго по регламенту.

Напомним, что турнир RCC 17 возглавит бой Александра Шлеменко и Александра Илича, который также будет носить статус реванша. Шоу пройдет на многотысячной арене КРК "Уралец", билеты уже поступили в продажу.

Теги: Олейник, Томпсон, RCC, реванш


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