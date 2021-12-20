20 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Роман Абрамович (2012) | Фото:eg.ru

Абрамович получил португальский паспорт как потомок сефардских евреев, изгнанных их страны в Средневековье

Миллиардер Роман Абрамович, сколотивший состояние в России, стал гражданином Португалии. Он получил гражданство как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века, пишет Forbes. Сразу же Абрамович стал и самым богатым португальцем – его состояние в три раза выше чем у текущих лидеров национального списка богачей.

В Португалии существует закон о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенным в христианство, получить португальское гражданство.

"Абрамович уже много лет изучает историю своей семьи, которая для него, как и для многих евреев, состоит из трагических судеб поколений, чтобы понимать свою историю и корни. В контексте исследования истории семьи, которое проводилось, он обнаружил среди прочего, что часть его семьи приехала из Португалии. Их оттуда изгнали, и они, как и многие португальские евреи в то время, оказались в Гамбурге", - сообщил источник издания.

Теги: роман абрамович, португалия, гражданство



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