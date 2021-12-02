Жители регионов Сибири замерзают из-за дефицита угля

Регионы Сибири один за другим сообщают о сложностях с поставками угля для котельных на старте отопительного сезона. Это происходит на фоне увеличения экспорта российского топлива за границу.

Первыми тревогу забили замерзающие жители Алтайского края. Жалобы появились в СМИ и соцсетях. Алтайцы сообщали, что с наступлением холодов неожиданно столкнулись с нехваткой угля для отопительных нужд. Людям приходится топить печи дровами либо включать электрический обогреватель. Кто-то вынужден незаконно рубить лес на дрова, остальным приходится дрова покупать.

СУСК РФ по региону и прокуратура края начали проверки. Позже в ситуации поручил разобраться глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сегодня алтайское правительство сообщило, что поставки угля в Локтевский район возобновили.

Как уточнили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, проблемы с приобретением угля у жителей Локтевского района возникли из-за отсутствия его поставок из Казахстана.

Между тем, выясняется, что с дефицитом угля столкнулись и другие сибирские регионы. Топливо стало сложно приобрести жителям Новосибирской, Кемеровской, Омской областей.

По данным аналитиков, на фоне резкого скачка цен на топливном рынке и увеличения экспорта российского угля за границу возникли проблемы с наличием подвижного состава для транспортировки и дефицит топлива для внутреннего потребителя.

Ранее Накануне.RU сообщало, что Россия переориентирует экспорт угля на восточное направление, а власти готовы вкладывать средства ФНБ в развитие инфраструктуры для его вывоза за рубеж. Владимир Путин согласился выделить на это 10 млрд долларов. Основным рынком сбыта должен стать Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом Китай, который называют главным импортером на этом направлении, объявляет о постепенном отказе от шахтных разработок из-за неэкологичности производства.