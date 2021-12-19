19 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Коммунальщики заваливают берег Пряжки снегом "в промышленных масштабах"

Живущие в Адмиралтейском районе Петербурга заметили, как участок возле реки Пряжки превращают в хранилище грязного снега. Как предположил подписчик «Протестного Петербурга», снежные кучи везут от здания районной администрации, где расчистили территорию.

снег, петербург, лп(2021)|Фото: https://t.me/nedimonspbinf/ скрин

По результатам субботнего обхода глава районной администрации Сергей Оверчук сообщил о принятом решении увеличить количество техники в ночное время и признал проблему несвоевременного вывоза снега, о которой с начала зимы говорят горожане.

«Управляющими организациями проводится работа по очистке и вывозу снежных масс с внутридворовой территории. Основные вопросы возникли к состоянию улично-дорожной сети и вывозу снежных отвалов», - говорится в сообщении.

Но жители напомнили главе района про лед на тротуарах, из-за чего по ним невозможно ходить.

соцсети, скрин, снег, лп(2021)|Фото: соцсети/ скрин

Его заместитель Лариса Желонина также отчиталась о проверке в официальном паблике Адмиралтейского, заметив, что на адресах, где выявлены недочеты, «управляющим организациям даны поручения оперативно решить все вопросы и устранить проблемы в кратчайшие сроки».

Граждане попросили привести в порядок их улицы, особенно «многострадальную Псковскую», о которой говорили еще 15 декабря, рассказывая про подтаявший лед на крышах, жижу на трамвайных путях и «альпийских горах» в метр вокруг.

соцсети, скрин, питер, лп(2021)|Фото: соцсети/ скрин

Грязные кучи, обильно усеявшие переулки и примыкающие к Измайловскому, Московскому и Вознесенскому проспекту узкие улицы, портят горожанам настроение, мешая любоваться новогодней иллюминацией. Снег, идущий с утра 19 ноября, «все припорошил и стало чуть веселее», однако если обещанный мороз все-таки ударит, гулять будет еще сложнее.

Ранее адмиралтейцы опровергли заявления главы о качественной зимней уборке в районе, снабдив пост во «Вконтакте» множеством свидетельств обратного, и заметив, что снег и лед убирают плохо не только с улиц, но и с крыш, подвергая опасности жизни петербуржцев.

Теги: коммунальщики, снег, северная столица, наледь на тротуарах, управляющие компании , северная столица



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