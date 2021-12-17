Суд повторно арестовал 22 дома и шесть машин семьи экс-главы ГИБДД Ставрополья

Суд в Ставрополье повторно арестовал 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, принадлежащих семье бывшего начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что данные активы оцениваются в 83 миллиона рублей, причем это кадастровая стоимость домов, квартир и участков. Их рыночная цена гораздо больше.

Среди арестованных домов особняк, в котором проживал Сафонов с гражданской женой. Именно его роскошный интерьер ранее попал на видео.

По данным Генпрокуратуры, Сафонов возглавил ставропольское управление ГИБДД в 2011 году и с тех пор записывал имущество на родню, скрывая его от декларирования.

После ареста Сафонова родственники экс-главы ГИБДДД пытались переписать имущество на других лиц, чтобы не допустить конфискации, заявили в ГП.

Напомним, экс-начальник УГИБДД по Ставрополью был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища, которое по обстановке больше напоминает дворец.

Сам полковник заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит его гражданской жене. В суде глава ГИБДД рассказал, что пришел в этот дом пять лет назад.