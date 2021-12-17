17 Декабря 2021
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Общество В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Использование маткапитала предложили расширить на покупку земли

Кабмину России предложили разрешить использование материнского капитала для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Инициативу направили в правительство крупные риелторские компании. В свою очередь кабмин направил обращение на рассмотрение в Минтруд, Минфин и Минстрой. Меру поддерживают члены общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ.

Как ожидается, предложенная инициатива поможет в развитии ИЖС, что положительно скажется на доступности жилья. В настоящее время на средства маткапитала можно покупать только готовые частные дома и квартиры, "Известия".

Согласно исследованию ДОМ.РФ и ВЦИОМ, сегодня 23 млн российских граждан хотели бы переехать из квартиры в собственный дом. Всего в частных домах сейчас живут 21,6 млн семей, а хотят жить вдвое больше — 45,4 млн.

Напомним, в Госдуму внесен правительственный законопроект, расширяющий выплату материнского капитала. Правда, в этом случае капитал становится отцовским.

Теги: маткапитал, земля, ИЖС



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