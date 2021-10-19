Счетная палата предложила разрешить снимать со счета остатки маткапитала

Материнский капитал является очень востребованным пособием, и в 93% случаев идет на улучшение жилищных условий семьи, сообщили в Счетной палате.

Сегодня в Госдуме заслушали отчет о расходовании средств Фонда социального страхования, из которого ведутся выплаты пособий гражданам.

В Счетной палате, которая провела аудит работы ФСС, полагают, что гражданам надо разрешить использовать остатки, появляющиеся на счетах из-за индексации маткапитала в период между его назначением и перечислением. Обычно эта сумма не превышает 20 тыс. руб.