16 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума сегодня в первом чтении приняла правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах и постановление к нему, предусматривающее ряд обязательных поправок.

За закон проголосовало 329 депутатов – это "Единая Россия", ЛДПР (хотя ранее фракция собиралась воздержаться от поддержки законопроекта в первом чтении) и часть фракции "Новые люди". Против – 87: КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и другая часть "Новых людей", в том числе Сардана Авксентьева и глава фракции Алексей Нечаев.

Сейчас законопроект направляется на новую месячную рассылку в регионы – для отзывов. Параллельно будет вестись работа над поправками. Согласно постановлению, над которым работали "Единая Россия" и ЛДПР, будут внесены поправки: в культовые учреждения будут пускать без справок; будет определен список организаций и мероприятий, на которые будут пускать с ПЦР-тестами; МФЦ можно будет посещать с ПЦР-тестами.

Теги: госдума, qr-коды первое чтение



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