16 Декабря 2021
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тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

В Петербурге выявлены первые зараженные "омикроном"

Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло до 25, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пациенты с новым штаммом зарегистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, передает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 11 из 16 россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были вакцинированы от коронавируса.

Заболевание протекает у пациентов в легкой форме. Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР и сопредельных государств.

Новая разновидность COVID-19 "омикрон" может привести к серьезному росту нагрузки на систему здравоохранения России по сравнению с предыдущим штаммом "дельта", считает врач-иммунолог Николай Крючков.

Теги: омикрон, петербург, омикрон-штамм



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