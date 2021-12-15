15 Декабря 2021
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Оценена нагрузка "омикрона" на систему здравоохранения России

Новая разновидность COVID-19 "омикрон" может привести к серьезному росту нагрузки на систему здравоохранения России по сравнению с предыдущим штаммом "дельта".

Как считает врач-иммунолог Николай Крючков, все известные об "омикроне" данные позволяют предположить, что эта разновидность коронавируса будет вести к значительно большему бремени с точки зрения общественного здоровья и организации медицинской помощи.

"Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых "омикрон"-волнах очередных будут значительно тяжелее, даже чем таковые при дельте", — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время риск повышенной нагрузки на систему здравоохранения связывают с двумя факторами: с высокой заразностью штамма, а также со способностью "омикрона" обходить специфический иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сообщает ТАСС.

В случае с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: омикрон, коронавирус, здравоохранение



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