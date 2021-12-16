16 Декабря 2021
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

"Спутник V" может быть одобрен ВОЗ в первом квартале 2022 года – представитель организации

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, "оптимизм президента РФ Владимира Путина" вполне оправдан, и ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

По словам Клюге, в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. "В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", - цитирует чиновника ТАСС.

Представитель ВОЗ добавил, что "сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики".

Теги: спутник v, воз, одобрение, вакцина от коронавируса



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