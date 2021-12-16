Крашенинников и Клишас внесли законопроект о местном самоуправлении, подчиняющий мэров губернаторам

Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, как и обещали, сразу после одобрения парламентом их законопроекта о региональной власти внесли в Госдуму законопроект о местном самоуправлении – единственном уровне власти, до которого они пока "не добрались" в своей законотворческой деятельности.

И если в законе о региональной власти делается переход от федеративного государства к унитарному, губернаторы становятся еще более зависимыми от Москвы, а не от жителей региона, то законопроект о местном самоуправлении подчиняет мэров городов главам регионов.

Так, для всех мэров предлагается установить единый пятилетний срок полномочий, а губернаторам предлагается разрешить отстранять мэров от должности.

Согласно проекту Клишаса-Крашенинникова, местное самоуправление станет одноуровневым и будет осуществляться в городских и муниципальных округах в регионах, а в городах федерального значения - во внутригородских районах.

Администрация города или поселения будет отвечать за всю территорию округа - не будет дублирования функций, "ничьих" дорог и территорий внутри муниципалитета, чиновник одного уровня не сможет "послать" гражданина на другой уровень, поясняют авторы.

Губернатор сможет вынести главе местной администрации предупреждение, объявить выговор или отправить в отставку, одним из оснований для отставки будет систематическое недостижение показателей эффективности.

Закон устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.

Если законопроект будет одобрен (рассматривать его начнут не раньше весенней сессии 2022 года), то основная часть положений вступит в силу в 2023 году, полностью переход на новую систему закончится в 2028 году.