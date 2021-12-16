16 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при газификации села

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Нагайбакского района при газификации села Фершампенуаз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Между мэрией и подрядчиком "УралСтройГрупп" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по газификации села стоимостью 26 млн рублей.

В декабре 2020 года чиновники произвели оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ. Однако акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, документация не оформлена и заказчику не передана. Это не позволяет ввести объект в эксплуатацию.

Теги: газификация, халатность, уголовное дело,



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