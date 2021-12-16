В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при газификации села

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Нагайбакского района при газификации села Фершампенуаз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Между мэрией и подрядчиком "УралСтройГрупп" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по газификации села стоимостью 26 млн рублей.

В декабре 2020 года чиновники произвели оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ. Однако акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, документация не оформлена и заказчику не передана. Это не позволяет ввести объект в эксплуатацию.