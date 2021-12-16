16 Декабря 2021
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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Производителей сахара и масла освободят от допвыплат

Производителей сахара и подсолнечного масла в России планируют освободить от дополнительных затрат. 

Как говорится в письме Минсельхоза в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, подорожание продукции можно замедлить, если освободить заводы от выплаты вознаграждений ритейлерам, например, за то, что они приобрели определенный объем товара, продвижение и логистику.

Зампред кабмина ранее поручила разработать меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. Как ожидается, отказ от выплаты позволит производителям удерживать цены на товар несколько месяцев. По словам экспертов, мера не отменит грядущего подорожания, а лишь отсрочит его, пишут "Известия".

Тем временем, производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания в России может подорожать в 2022 году. Это связано с введением новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП).

Теги: сахар, масло, продукты, инфляция



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