16 Декабря 2021
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Наука и техника В России
Камера видеонаблюдения в парке (2019) | Фото: Накануне.RU

Искусственный интеллект будет контролировать работы в сфере ЖКХ

Системы искусственного интеллекта будет вести контроль за работами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России.

Технологию запустят в регионах. Так, компания "Ростелеком" уже начала внедрять в Казани комплекс, следящий за благоустройством города с помощью камер видеонаблюдения. Система выявляет неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением.

Московские власти объявили новый конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети, подключенной более чем к 100 тыс. камер видеонаблюдения.

Как говорят эксперты, интеллектуальное видеонаблюдение позитивно влияет на работу городских служб, так как ИИ со временем сможет выявлять не только их огрехи, но и, например, граждан, выбрасывающих мусор в неположенных местах, сообщают "Известия".

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране. Повышение цен на услуги должно произойти в июле следующего года.

Теги: Искусственный интеллект, ЖКХ



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