Шалимов претендует на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

Наставник екатеринбургского "Урала" Игорь Шалимов стал претендентом на звание лучшего тренера Российской Премьер-лиги за ноябрь и декабрь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, конкуренцию Шалимову составят Сергей Семак ("Зенит"), Сандро Шварц ("Динамо" Москва), Андрей Талалаев, ("Ахмат") и Игорь Осинькин ("Крылья Советов"). Болельщики могут сделать свой выбор в официальной группе Российской Премьер-лиги в соцсети ВКонтакте.

Голосование продлится до 16 декабря. В данный момент в нем с большим отрывом лидирует немец Шварц.

Напомним, что в пяти последних матчах чемпионата России "Урал" под руководством Игоря Шалимова набрал девять очков и сумел подняться с последнего места в таблице. В заключительной перед зимним перерывом игре уральцы в гостях разгромили "Ростов".

Сейчас екатеринбургский клуб находится в отпуске, из которого выйдет в середине января следующего года.