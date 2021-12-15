15 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область В России
Игорь Шалимов (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Шалимов претендует на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

Наставник екатеринбургского "Урала" Игорь Шалимов стал претендентом на звание лучшего тренера Российской Премьер-лиги за ноябрь и декабрь.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, конкуренцию Шалимову составят Сергей Семак ("Зенит"), Сандро Шварц ("Динамо" Москва), Андрей Талалаев, ("Ахмат") и Игорь Осинькин ("Крылья Советов"). Болельщики могут сделать свой выбор в официальной группе Российской Премьер-лиги в соцсети ВКонтакте.

Голосование продлится до 16 декабря. В данный момент в нем с большим отрывом лидирует немец Шварц.

Напомним, что в пяти последних матчах чемпионата России "Урал" под руководством Игоря Шалимова набрал девять очков и сумел подняться с последнего места в таблице. В заключительной перед зимним перерывом игре уральцы в гостях разгромили "Ростов".

Сейчас екатеринбургский клуб находится в отпуске, из которого выйдет в середине января следующего года.

Теги: Шалимов, Урал, тренеры, голосование



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