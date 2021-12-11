"Урал" в гостях разгромил "Ростов" перед зимним перерывом в РПЛ

"Урал" в гостях разгромил "Ростов" в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе "Ростов Арена" завершилась со счётом 4:1 в пользу екатеринбуржцев.

В составе "шмелей" мячами отметились дважды Рамазан Гаджимурадов (3 и 39 минута), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (43). У хозяев единственный мяч забил Дмитрий Полоз с пенальти (19).

"Урал" с 19 очками поднялся на 11-ю позицию в турнире, "Ростов" с 18 очками опустился на 13-ю строчку.

19-й тур РПЛ пройдёт в конце февраля будущего года.