Футболисты "Урала" ушли в отпуск на месяц

Все футболисты, тренерский штаб и персонал главной команды екатеринбургского ФК "Урал" отправились в отпуск на время зимнего перерыва в чемпионате России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, отдых продлится месяц, а 13 и 14 января медицинский штаб планирует провести углубленное обследование игроков. После этого, 15 января, "Урал" отправится на сборы для подготовки ко второй части РПЛ.

Возобновится сезон для команды Игоря Шалимова выездным матчем против "Нижнего Новгорода". Эта игра состоится в конце февраля, ее точная дата станет известна позже.

Напомним, что перед зимним перерывом в РПЛ футболисты "Урала" в гостях разгромили "Ростов" со счетом 4:1.