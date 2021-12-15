15 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Городская свалка в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выберут подрядчика для проведения работ по дегазации и фильтрации на городской свалке

В Челябинске ищут подрядчика для наблюдения за городской свалкой после рекультивации. Об этом на пресс-конференции рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент рекультивация свалки завершена. В результате восстановлен земельный участок на площади 74 га.

"Сейчас ищут подрядчика, который будет наблюдать за ней. Я думаю, что город в ближайшее время выберет этого подрядчика, и со следующего года мы будем наблюдать те работы, которые будут происходить по дегазации и фильтрации городской свалки", - отметил министр.

Городская свалка в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. После этого началась рекультивация.

Проектом было предусмотрено два этапа рекультивации: технический и биологический. В рамках технического этапа тело свалки полностью закрыли грунтами, смонтировали системы сбора фильтратов и газа. В 2021 году начался биологический этап. Финансирование проекта составит около 4,5 млрд руб., из которых почти 3,5 млрд руб. федеральные средства.

Теги: городская свалка, рекультивация, подрядчик,



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