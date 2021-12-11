Две недели на уборку сугроба: как коммунальщики Смольного реагируют на снегопады

С наступлением зимы стало очевидно, что власти Петербурга снова не справились с погодными вызовами. Неубранные от снега и наледи улицы и дороги привели к массовым случаям ДТП, транспортному коллапсу и повышенной травмоопасности для пешеходов. Ситуация усугубилась с приходом сильных холодов с образованием многочисленных сосулек на крышах домов и водосточных трубах. Петербуржцы жалуются в Смольный и районные администрации, однако коммунальные службы не спешат реагировать.

Петербуржцы оставили тысячи жалоб на официальных online площадках городской и районных администраций. Однако решать возникшие в городе снежные и ледяные проблемы Смольный не спешит.

Например, согласно данным с официального административного портала «Наш Санкт-Петербург», на уборку одного снежного сугроба Комблаг выделяет 15 дней.

Реакция коммунальщиков на наледь на крыше выглядит более многообещающе. Решить вопрос с сосульками обещают в течении «всего» одной недели.

Ряд петербуржцев связывает такую нерасторопность коммунальщиков, за работу которых отвечает комблаг, с банальной нехваткой снегоуборочной техники. Однако издание «Мойка 78» еще 4 декабря сообщило, что в разгар снежного кризиса в Петербурге часть закупленных на бюджетные деньги для уборки снега машин просто стояла «на приколе».

С нехваткой рабочей силы город действительно столкнулся. В самый разгар снежной зимы выяснилось, что у районных администраций не хватает дворников и верхолазов. Ситуацию попытались исправить при помощи привлечения петербуржцев к уборке снега за тысячу рублей в день, однако инициатива так называемого «дворник шеринга» провалилась – достаточного количества желающих разгребать снежные заносы не нашлось.

На сегодняшний день найдено другое решение – уборка снега силами петербургских школьников. Таким «добровольцам» обещают платить 500 рублей за несколько часов работы. Однако в СМИ уже начала появляться информация о принуждении старшеклассников к физическому труду против их воли.

Напомним, в конце октября текущего года губернатор города Александр Беглов заявил, что Петербург готов к погодным вызовам осени и зимы. Однако при первом же снегопаде стало очевидно, что Смольный и лично Александр Беглов снова не справились с сезонной подготовкой Петербурга.