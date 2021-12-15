Гордума определила зарплату главы Екатеринбурга Алексея Орлова

На сегодняшнем заседании городской думы Екатеринбурга был утвержден проект решения об оплате труда высшего должностного лица города Алексея Орлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно ему, с 1 января 2022 года оклад градоначальника составит 63 тыс. 902 рубля, как это было и в 2021 году. Помимо этого мэру также полагаются ежемесячные поощрения в размере трех должностных окладов, доплата за работу с государственной тайной и отпускные в размере двух окладов.

Главным отличием от предыдущего проекта стал переход на окладную систему, а не премиальную. Несмотря на это, размер оплаты труда не может быть уменьшен. Таким образом осуществилась привязка к областной системе оплаты труда - это значит, что глава города будет получать 90% от оклада губернатора. Единственной же разницей в оплате между градоначальником и спикером гордумы является пункт о допуске главы к документам особой важности, за работу с которыми Орлов также будет поощряться.



Большую дискуссию вызвал пункт 9 данного проекта, где сказано, что главе в случае чего предоставляется материальная помощь. Спикеров думы не устраивал тот факт, что материальную помощь градоначальник может выписывать себе сам, из-за чего в области уже были прецеденты. Юристов же не устраивала формулировка, согласно которой осталось непонятным в каких именно случаях и в каком размере мэр может выписывать себе материальную помощь. Неясно, кем регулируется данный пункт и на что в конечном счете ссылаться. Юристы пояснили, что в отличие от оплаты труда губернатора, которую он устанавливает себе сам, главе города - устанавливает городская дума, которая с принятием данного проекта по сути дает диспозитивное усмотрение распоряжением деньгами, хоть и в пределах средств, предусмотренных бюджетом.



После долгих рассуждений было предложено взять перерыв и перенести данный вопрос на другое заседание, однако начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева отметила, что уже конец года и дополнительных комиссий больше не будет. В свою очередь спикер гордумы предложил в следующий раз рассматривать аналогичные вопросы на предпоследнем заседании, чтобы в будущем было время на корректировку проекта.

Гордумой Екатеринбурга были учтены лишь некоторые замечания юристов относительно формулировки, однако главный вопрос так и остался не решенным. За принятие проекта решения в целом проголосовало пять депутатов, трое не голосовали и один воздержался.

Для понимания - лишнего повышения зарплаты Алексей Орлов не получил, поскольку в бюджете 2022 года для всех муниципальных служащих заложена индексация на 4%. Сами положения о зарплате градоначальника приводится в соответствие с федеральным и областным законодательством. Таким образом, по словам источников в городской администрации, глава Екатеринбурга ежемесячно получает зарплату в 300-350 тыс. рублей, в то время как мэры Перми, Казани, Ханты-Мансийска и Салехарда получают свыше 400 тыс. рублей.

Отдельный документ прописывает порядок оплаты работы председателя, зампредседателя и депутатов Екатеринбургской гордумы, председателя, зампредседателя и аудитора Счетной палаты, председателя и секретаря избирательной комиссии Екатеринбурга.

Для представителей гордумы оклады равны 57 512 рублей, 51 762 рублей и 46 009 рублей соответственно, для представителей Счетной палаты — 51 762, 46 009 и 41 408 рублей, а для руководителей избиркома — 51 762 и 46 009 рублей.

Их зарплаты также состоят из должностного оклада и дополнительных выплат, в число которых входит и ежемесячное поощрение. Оно, в зависимости от занимаемой должности, может начинаться от 1,8 оклада и доходить до 2,6 оклада.