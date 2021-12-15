15 Декабря 2021
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Наука и техника За рубежом
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

БЦЖ-вакцина из Австралии может дать стопроцентную защиту от коронавируса

В мире может появиться вакцина, защищающая от коронавируса на 100%.

Австралийские ученые разрабатывают препарат на основе прививки от туберкулеза. Уже проведены опыты на мышах. В ходе них у грызунов появился стопроцентный иммунитет к COVID-19 уже после первого укола.

Как говорят российские эксперты, у БЦЖ есть иммуномодулирующие свойства. Однако организмы человека и мыши существенно различаются, поэтому говорить о практическом применении вакцины пока не приходится, пишут "Известия".

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон" во всем мире.

Теги: вакцина, коронавирус



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