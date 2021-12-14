"Газпром нефть" и НЛМК объединились для поиска инноваций в энергетике

"Газпромнефть – Технологические партнерства", дочерняя компания "Газпром нефти", и НЛМК подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций. Стороны в том числе поддержат российских разработчиков – участников акселерационной программы "Газпром нефти" INDUSTRIX – в испытаниях и внедрении технологий в энергетике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нефтяной компании.

По словам директора по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, сейчас крупный бизнес активно запускает акселерационные программы. "С их помощью мы можем кастомизировать технологии с открытого рынка под свои вызовы и эффективнее решать отраслевые задачи. При этом все стороны таких программ в выигрыше: бизнес получает инновации для оптимизации своих процессов, а стартапы – возможность превратить свои идеи в востребованные продукты и интегрировать их в ведущие компании", – прокомментировал он.

В рамках соглашения компании планируют развивать решения в области разведки и добычи углеводородов, традиционной энергетики, улавливания, использования и хранения углекислого газа. Разработчики стартапов смогут опробовать свои технологии на площадках НЛМК и получить экспертную поддержку специалистов нефтяной и металлургической индустрий.

Напомним, акселерационная программа INDUSTRIX "Газпром нефти" стартовала летом 2021 года.