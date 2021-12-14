14 Декабря 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков посоветовал готовиться к худшему в связи с распространением "омикрона"

В случае с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "диаметрально противоположные точки зрения ученых по "омикрону" говорят о том, что пока он недостаточно изучен, поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или не опасно".

Представитель Кремля отметил, что "вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения", передает ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон" во всем мире. В организации добавили, что более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели,

Теги: дмитрий песков, омикрон-штамм



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