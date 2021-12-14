ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей во всем мире из-за омикрон-штамма
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон" во всем мире.
В организации добавили, что более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели, передает РИА Новости.
В ВОЗ отметили, что многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что омикрон-штамм распространяется в стране так быстро, что может стать доминирующим штаммом в Лондоне уже в ближайшие 48 часов.
Накануне стало известно, что минимум один человек скончался в Британии после заражения омикрон-штаммом.