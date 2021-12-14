14 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей во всем мире из-за омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон" во всем мире.

В организации добавили, что более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели, передает РИА Новости.

В ВОЗ отметили, что многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что омикрон-штамм распространяется в стране так быстро, что может стать доминирующим штаммом в Лондоне уже в ближайшие 48 часов.

Накануне стало известно, что минимум один человек скончался в Британии после заражения омикрон-штаммом.

Теги: омикрон-штамм, воз, коронавирус



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