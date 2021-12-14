На Южном Урале более 900 педагогов отстранили от работы из-за отсутствия прививки от ковида

В Челябинской области отстранены от работы более 900 педагогов, которые не поставили прививку от коронавируса.

"В Челябинской области от работы отстранены 0,9% педагогов. Всего 104,8 тысячи сотрудников. Отстранены чуть более 900 человек. Среди них треть уже поставили первый компонент. Они скоро вернутся к работе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В минобре уточнили, что педагоги смогут вернуться к работе только после того, как пройдут вакцинацию от коронавируса.

Речь идет о работниках школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, техникумов, колледжей и институтов.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания. Сотрудники должны были завершить вакцинацию до 12 декабря.

8 декабря в ходе прямой линии к губернатору Алексею Текслеру обратилась педагог из Копейска. Она рассказала, что получила уведомление об отстранении от работы из-за отсутствия прививки, но не подписала документ. По ее словам, к "вакцинации она относится неоднозначно", но медотвод ей не дают, поэтому она спросила, как педагогам сохранить работу.

Алексей Текслер подчеркнул, что в период пандемии требования санитарного врача обязательны к исполнению, поэтому надо было пройти вакцинацию или получить медотвод. Он отметил, что педагоги взаимодействуют с большим количеством людей и сами находятся в группе риска. Он призвал их ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью детей.