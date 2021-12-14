14 Декабря 2021
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Общество В России
Логотип сервиса Netflix. (2021) | Фото: Netflix

Королькова требует с Netflix 10 млн рублей из-за фильма с Козловским

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова подала иск на 10 млн руб. сразу к трем соответчикам – компании "Развлекательный онлайн-сервис" (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии "Медиа юниверсал ивент" и лейблу "Первое музыкальное издательство".

Другие детали иска не раскрываются. Причину подачи иска Королькова отказалась раскрыть. Суть требований по иску сообщил представитель Первого музыкального издательства. По его словам, Королькова считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни "Прекрасное далеко" в фильме "Пятница", о чем она сообщила в досудебной претензии к компании.

Эта картина вышла в 2016 году. Главные роли в нем сыграли Данила Козловский и Сергей Бурунов, пишут "Ведомости".

 

Теги: Netflix, иски, суды, кино, музыка



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