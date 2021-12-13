Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

Американский миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.

Редакция сообщила, что создателя SpaceX и Tesla наградили этим званием за его космические и автомобилестроительные проекты, а также за планы по освоению Марса и пробуждение массового интереса к криптовалютам. Также Маск, по мнению редакции, является первым "человеком года по версии Time", который не стесняется твитнуть о своих какашках.

"За создание решений экзистенциального кризиса, за воплощение возможностей и опасностей эпохи технологических титанов, за проведение самых смелых и разрушительных преобразований общества Илон Маск стал человеком года TIME 2021 года", - говорится в сообщении журнала.

Time присуждает награду с 1927 года, среди недавних победителей были Грета Тунберг, Джо Байден и Камала Харрис. Журнал часто подчеркивал, что награда не обязательно означает одобрение ее получателя, но признание его влияния.