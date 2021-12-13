13 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске экс-директора комбината похоронно-ритуальных услуг осудили за мошенничество

Бывший директор МКУ "Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска" приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая предоставила коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере похоронных услуг, без оплаты за пользование земельные участки для реализации ритуальной продукции. Ущерб составил более 419 тыс. рублей.

В 2017 году женщина находилась на отдыхе, но потребовала от подчиненных сотрудников изготовить табели учета рабочего времени и ведомость на зачисление денежных средств с заведомо ложными сведениями об отработанном времени. Ей необоснованно выплатили зарплату за пять дней в размере свыше 11 тыс. рублей.

Теги: суд, приговор, мошенничество,



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