В Магнитогорске экс-директора комбината похоронно-ритуальных услуг осудили за мошенничество

Бывший директор МКУ "Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска" приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая предоставила коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере похоронных услуг, без оплаты за пользование земельные участки для реализации ритуальной продукции. Ущерб составил более 419 тыс. рублей.

В 2017 году женщина находилась на отдыхе, но потребовала от подчиненных сотрудников изготовить табели учета рабочего времени и ведомость на зачисление денежных средств с заведомо ложными сведениями об отработанном времени. Ей необоснованно выплатили зарплату за пять дней в размере свыше 11 тыс. рублей.