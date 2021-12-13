13 Декабря 2021
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
беспилотник дрон DHL (2014) | Фото:dpdhl.com

Первые почтовые беспилотники в Югре хотят запустить уже в 2022 году

Чтобы упросить доставку почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты ХМАО-Югра, уже во II квартале 2022 года планируется запустить в работу почтовых беспилотников. На первых этапах воздушная почта будет летать на экспериментальной маршрутной сети - Березовский, Белоярский и Октябрьский районы округа, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий и цифрового развития Югры.

"Это приведет к повышению качества жизни населения за счет увеличения скорости логистического сервиса доставки почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты Югры с применением беспилотного авиационного транспорта", - отметил собеседник агентства.

Напомним, что Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из участников эксперимента по опытной эксплуатации беспилотного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, стартовавшего в Москве и Татарстане в декабре 2018 г. По оценкам экспертов, использование высокоавтоматизированных транспортных средств, позволит минимизировать негативное влияние человеческого фактора при управлении транспортом, разгрузить рабочий персонал, освободить рабочее время для выполнения других работ, а также повысить эффективность автотранспортных перевозок.

Теги: почтовые беспилотники, полеты, почта, труднодоступные пункты



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