В Челябинской области закрыли движение по мосту через реку Сим из-за трещины

В Миньяре закрыли движение по мосту через реку Сим. Как рассказали жители в соцсетях, конструкция не выдержала нагрузки большегрузов и образовалась трещина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Через поселок ежедневно ездят фуры со щебнем. Мост в микрорайоне Завьяловка не был рассчитан на это. В итоге по переправе пошла трещина. Появилась угроза обрушения", - рассказали жители.

Глава Миньяра Гюзель Сибагатуллиной подписала постановление об ограничении движения транспортных средств по мосту. В документе говорится, что введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги, расположенной на мосту через реку Сим между улицами Заикина и 1 Мая до проведения комплексного обследования моста и определения его несущей способности.