СМИ: Минтранс и Госдума перенесут рассмотрение закона о QR-кодах на транспорте

Проект закона о введении QR-кодов на транспорте в России на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Работа над документом будет продолжена, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к кабмину РФ. Минтранс провел работу по обсуждению инициативы с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. В результате решено вести дальнейшую проработку законопроектов.

Рассмотрение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах ранее планировалось на 16 декабря.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вероятность принятия правительственных законопроектов о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.