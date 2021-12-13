13 Декабря 2021
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Политика В России
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

СМИ: Минтранс и Госдума перенесут рассмотрение закона о QR-кодах на транспорте

Проект закона о введении QR-кодов на транспорте в России на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Работа над документом будет продолжена, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к кабмину РФ. Минтранс провел работу по обсуждению инициативы с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. В результате решено вести дальнейшую проработку законопроектов.

Рассмотрение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах ранее планировалось на 16 декабря.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вероятность принятия правительственных законопроектов о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.

Теги: Минтранс, Госдума, QR-коды, транспорт



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