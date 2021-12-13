13 Декабря 2021
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встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин прокомментировал решение не рассматривать введение QR-кодов на транспорте

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты 13 декабря обсудят снятие с повестки рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте.

По его словам, это результат диалога Государственной Думы с кабмином РФ на основе учета мнений регионов и обращений граждан. "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", — написал в своем Telegram-канале Володин.

По словам спикера, президент Владимир Путин отметил недопустимость опрометчивых решений в этом вопросе.

Как сообщалось, проект закона о введении QR-кодов на транспорте в России на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме. Работа над документом будет продолжена. Рассмотрение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах ранее планировалось на 16 декабря.

Теги: Володин, Госдума, QR-код



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Ранее 13.12.2021 01:01 Мск СМИ: Минтранс и Госдума перенесут рассмотрение закона о QR-кодах на транспорте
Ранее 11.12.2021 10:50 Мск Судьба законопроектов о QR-кодах будет зависеть от ответов представителей правительства – Володин


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