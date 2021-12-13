Володин прокомментировал решение не рассматривать введение QR-кодов на транспорте

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты 13 декабря обсудят снятие с повестки рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте.

По его словам, это результат диалога Государственной Думы с кабмином РФ на основе учета мнений регионов и обращений граждан. "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", — написал в своем Telegram-канале Володин.

По словам спикера, президент Владимир Путин отметил недопустимость опрометчивых решений в этом вопросе.

Как сообщалось, проект закона о введении QR-кодов на транспорте в России на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме. Работа над документом будет продолжена. Рассмотрение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах ранее планировалось на 16 декабря.