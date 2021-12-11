11 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Судьба законопроектов о QR-кодах будет зависеть от ответов представителей правительства – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вероятность принятия правительственных законопроектов о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.
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Володин напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ пообещал: "никаких опрометчивых решений постараемся не допустить".

"Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти", - написал Володин в своем Telegram-канале.

"В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", - добавил спикер палаты.

Напомним, 13 декабря в Госдуму на заседания фракций и профильных комитетов придут министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Володин пообещал проинформировать своих подписчиков, в комментариях к этому его посту началась дискуссия (более 9 тыс. комментариев за два часа).

Теги: законопроект, qr-коды, правительство



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