Толстой: Есть большое количество вопросов к законопроекту о QR-кодах

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что проект закона о введении QR-кодов в общественных местах продолжат обсуждать в нижней палате.

"Вопросов по-прежнему много", — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Также он высказался о том, что с повестки дня Госдумы снимут рассмотрение документа о введении QR-кодов на транспорте.

"В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения", — написал депутат.

Напомним, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты 13 декабря обсудят снятие с повестки рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте.