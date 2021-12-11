12 Декабря 2021
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Происшествия За рубежом
торнадо в сша (2012) | Фото:.vesti.ru

70 американцев погибли из-за торнадо в штате Кентукки

Не менее 70 человек погибло в результате появления торнадо в американском штате Кентукки. В регионе введен режим ЧС, последствия урагана ликвидируют подразделения национальной гвардии США.

Федеральную помощь в пострадавшие районы распорядился направить президент США Джо Байден.

Всего в течение минувшей ночи торнадо прошлись по территории семи штатов. Сообщается, что число жертв может заметно вырасти – многие люди числятся пропавшими без вести.

Теги: торнадо, ураган, кентукки, сша



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