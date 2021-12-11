11 Декабря 2021
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Политика В России В бывшем СССР
Нурсултан Назарбаев (2013) | Фото: Кремль

Назарбаев назвал одной из причин распада СССР "тоталитарную экономику"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает одной из причин распада Советского Союза экономическую политику, которую проводили власти.

"Социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы. Руководство экономического блока должно было вовремя заметить и сделать изменения в управлении экономикой, что не было сделано. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, мы приближались прежде всего к краху в экономике", - заявил Назарбаев в эфире телеканала "Россия 24".

При этом руководство страны в тот момент не имело достаточно воли, чтобы грамотно провести перестройку и демократизацию – для этого нужны были "дисциплина, порядок, крепкое руководство".  

В ряду "объективных факторов" Назарбаев назвал волнения в Прибалтике.

 "И никто из руководства Советского Союза, в том числе [президент СССР Михаил Горбачев], не объяснил, что там произошло", — добавил экс-президент Казахстана. По его мнению, это отвернуло балтийские республики от Советского Союза.

Теги: нурсултан назарбаев, распад ссср, экономика



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