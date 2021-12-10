ЦИК определила кандидата на пост нового главы свердловского избиркома

Сегодня, 10 декабря, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ. На нем определяли кандидатуры председателей региональных избиркомов, в том числе в Свердловской области.

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Напомним, что пост занимал Владимир Русинов, который в ноябре взял самоотвод. Ранее ЦИК России рекомендовал две кандидатуры: Ирину Бастрикову и Елену Клименко.

Как сообщили Накануне.RU в ЦИК РФ, сегодня на должность председателя избирательной комиссии Свердловской области была предложена Елена Клименко. Решение принято единогласно.

На этой неделе был окончательно сформирован новый состав свердловского избиркома сроком полномочий на 2021-2026 годы. Он приступит к работе после 16 декабря, когда истечет срок полномочий действующего состава, а затем самостоятельно изберет своего председателя.