17 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Новым главой свердловского избиркома стала Елена Клименко

Сегодня, 17 декабря, состоялось первое (организационное) заседание избирательной комиссии Свердловской области нового состава. На нем был избран ее председатель.
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Напомним, на прошлой неделе был окончательно сформирован новый состав свердловского избиркома сроком полномочий на 2021-2026 годы. Ранее пост председателя занимал Владимир Русинов, который в ноябре взял самоотвод.

10 декабря ЦИК РФ рекомендовала на должность главы избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко. Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня ее кандидатура была официально утверждена.

Клименко избирали тайным голосованием. Решение было принято единогласно - за нее проголосовали все 14 членов нового состава. Новый председатель поблагодарила их за оказанное доверие.

Добавим, что на сегодняшнем заседании были избраны заместитель председателя, а также секретарь избирательной комиссии региона. Ими стали Ирина Бастрикова и Игорь Буртов.

Теги: избирком, Клименко, председатель



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