"Партия Дела" выступила за снижение налогов для ополченцев Дагестана

9 декабря в Махачкале в Министерстве по национальной политике и делам религии Республики Дагестан "Партия Дела" совместно с Объединенным союзом ополченцев Дагестана провела конференцию, обратившись к Народному Собранию Республики с просьбой о снижении налоговой нагрузки и распространения льгот, полагающихся ветеранам боевых действий, на транспортный налог. Об этом сообщили в пресс-службе "Партии Дела".

Первое слово взял председатель регионального отделения "Партии Дела" в республике Дагестан Абуталиб Магомедов. Он зачитал обращение к председателю Народного Собрания РД Зауру Аскендерову с просьбой предоставить налоговые льготы на одно транспортное средство, зарегистрированное на ветерана боевых действий. Мощность двигателя, в соответствии с законодательством, не должна превышать 160 лошадиных сил. Он отметил, что в региональное отделение партии обратились участники боевых действий в составе отрядов самообороны в 1999 году в ходе контртеррористической операции на территории Республики Дагестан. По словам Абуталиба Магомедова, вопрос снижения налоговой нагрузки требует тщательной проработки, поэтому был инициирован сбор подписей для обращения к Народному Собранию Республики Дагестан.

"Все ветераны боевых действий перенесли на своих плечах страшные испытания, но гарантировали мирную жизнь в нашей стране. Инициаторы настоящего письма принимали непосредственное участие в решении территориальных споров, во многом благодаря их усилиям были урегулированы военные конфликты и сохранен конституционный строй на родной земле. Поддержка нашей совместной инициативы позволит обеспечить ветеранам достойную жизнь и в очередной раз подтвердит их заслуги перед Россией и Республикой Дагестан", - отметил Магомедов.

Добиваться реализации этой инициативы "Партия Дела" постарается совместно с парламентскими партиями, об этом заявил секретарь федсовета "Партии Дела" Алексей Лапушкин. Он подчеркнул, что ополченцы проявили настоящий героизм, и абсолютно точно заслужили поддержку от государства. Особенно, как подчеркнул Лапушкин, учитывая тот факт, что государство планирует направлять до 3 трлн руб. в год в резервные фонды, на ополченцев точно должны "найтись" финансы.

"Мы поддержали инициативу, соответствующее обращение направлено в Народное Собрание Республики Дагестан. Уже собраны подписи ополченцев, и я думаю, что совместно с парламентскими партиями будем добавиться выполнения этого вопроса, это сейчас важно нужно и, прямо скажем, запоздало", - подчеркнул Лапушкин.

На обращение "Партии Дела" уже обратили внимание и в Госдуме, в частности депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов поблагодарил лидера партии Константина Бабкина, секретаря партии Алексея Лапушкина и председателя регионального отделения Абуталиба Магомедова за пристальное внимание к проблемам ополченцев.

Стоит отметить, что Сайгидпаша Умаханов в 1999 году создал и возглавил общедагестанские отряды народного ополчения, которые воспрепятствовали вторжению в город боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба, которые на несколько дней заняли территорию соседнего Новолакского района и почти дошли до окраин Хасавюрта. Сайгидпаша Умаханов был представлен к награде "Ордена Мужества", но отказался от нее, заявив, что эту награду заслужил весь дагестанский народ. Благодаря Сайгидапаши Умаханову ни одна нога террориста не ступила в Дагестан, его можно по праву называть общедагестанским лидером в тот непростой для всей страны период. После того, как Умаханов не дал подписать вторые, по мнению большинства россиян, предательские "Хасавюртовские соглашения", и благодаря его мужеству и отваге не были допущены на земли Хасавюрта Масхадов и экс-председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедов для подписания документа, Владимир Путин произнес фразу, известную каждому человеку в Республике: "Видя, как они защищают свою землю и Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев".

В конференции также принял участие министр по национальной политике и делам религии РД Энрик Муслимов. По его словам, инициатива о снижении транспортного налога имеет право на существование, особенно, учитывая тот факт, что некоторые субъекты РФ уже приняли аналогичные поправки. Министр по нацполитике Дагестана также отметил заслугу ополченцев и других участников боевых действий, в том числе контртеррористических операций, благодаря которым на сегодняшний день Дагестан стал спокойным, безопасным регионом.

"Подтверждение этому – это туристы, посещение которых доходит до миллиона человек в год", – отметил Муслимов.

Он также вручил почетному президенту Объединенного союза ополченцев и одному из инициаторов обращения в Народное Собрание Магомеду Умаргаджиеву от регионального общественного движения "Родной Дагестан" и фонда "Народное мнение" золотую медаль с присвоением звания "Народный герой Дагестана". В благодарность за признание заслуг Умаргаджиев призвал сохранять память защитников страны.