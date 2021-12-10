10 Декабря 2021
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Общество Свердловская область Пермский край
Татьяна Мерзлякова, полиция, задержание (2018) | Фото: Накануне.RU

"Сделала, что могла": Мерзлякова о жестком задержании уральских "лимоновцев"

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию с недавним жестким задержанием уральских "лимоновцев".
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Напомним, в конце сентября после согласованного митинга в Екатеринбурге задержали девятерых активистов партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Сообщалось, что задержаны девять свердловских и пермских активистов, а одного, лидера пермской ячейки Кирилла Имашева, избили и, предположительно, сломали нос.

После задержания активисты не выходили на связь. Татьяна Мерзлякова тогда пообещала разобраться в ситуации.

Как сообщила свердловский омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, ей непонятно, зачем всех задержали.

"Все, кто был задержан - жители Пермского края. Зачем они нам нужны были здесь - не знаю. Тем более, они действительно были на санкционированном митинге против QR-кодов. Что могла - я сделала, навещала их в спецприемнике. Писала свою точку зрения, в том числе и публично: здесь мы ничего не сделаем, с ребятами надо просто разговаривать и работать", - рассказала Мерзлякова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, в дальнейшем всех задержанных отпустили и отправили в Пермский край.

Напомним, также сегодня свердловский омбудсмен высказала свою позицию по введению QR-кодов для посещения общественных мест.

Теги: Мерзлякова, задержание, омбудсмен



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