В 2021 году в свердловских колониях не было пыток, - омбудсмен

В исправительных колониях Свердловской области не зафиксировано фактов пыток в 2021 году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как рассказала омбудсмен, не нужно бояться упоминать слово "пытки" в Уголовном кодексе или других законодательных документах, потому что "злоупотребление полномочиями" звучит совсем иначе.

"В 2021 году в наших колониях их не было. Но раньше были, это произошло долгие годы назад. Все-таки, у нас Следственный комитет реагирует достаточно жестко: те, кто превысил полномочия, отбывают наказание. Но самое главное - это умение найти общий язык и с администрацией, и с теми, кто находится в местах лишения свободы", - отметила Мерзлякова.

По ее словам, пытки - это "позорное явление".

"Как только я стала работать уполномоченным, первое, чему уделила внимание - что у нас этого быть не должно. Но мы должны помнить и о том, что у нас сегодня идет нехватка кадров в колониях. Особенно сильно не хватает медицинского персонала. И мы должны благодарить тех, кто хорошо работает - это наша задача", - заключила омбудсмен.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил за принятие "системных мер" в отношении пыток в колониях.