В 2021 году в свердловских колониях не было пыток, - омбудсмен

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В 2021 году в свердловских колониях не было пыток, - омбудсмен

В исправительных колониях Свердловской области не зафиксировано фактов пыток в 2021 году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как рассказала омбудсмен, не нужно бояться упоминать слово "пытки" в Уголовном кодексе или других законодательных документах, потому что "злоупотребление полномочиями" звучит совсем иначе.

"В 2021 году в наших колониях их не было. Но раньше были, это произошло долгие годы назад. Все-таки, у нас Следственный комитет реагирует достаточно жестко: те, кто превысил полномочия, отбывают наказание. Но самое главное - это умение найти общий язык и с администрацией, и с теми, кто находится в местах лишения свободы", - отметила Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова(2020)|Фото: ТАСС

По ее словам, пытки - это "позорное явление".

"Как только я стала работать уполномоченным, первое, чему уделила внимание - что у нас этого быть не должно. Но мы должны помнить и о том, что у нас сегодня идет нехватка кадров в колониях. Особенно сильно не хватает медицинского персонала. И мы должны благодарить тех, кто хорошо работает - это наша задача", - заключила омбудсмен.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил за принятие "системных мер" в отношении пыток в колониях.

Теги: пытки, колонии, Мерзлякова, омбудсмен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7552

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Купить по выгодной цене зарядка для apple watch обвал цен на складе мвидео!