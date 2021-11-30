Срок действия ПЦР-тестов в России сокращен до 48 часов – Роспотребнадзор

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Срок действия ПЦР-тестов в России сокращен до 48 часов – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на совещании в правительстве страны сообщила о сокращении действия отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. По ее словам, это связано с особенностями нового омикрон-штамма COVID-19. В России он пока не выявлен, но "вызывает серьезные опасения, так как его мутации повышают заразность вируса и инфекционность".

Также вводится двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи омикрон-штамма (а их число стремительно растет, особенно в Европе).

По словам Поповой, самые ранние образцы омикрон-штамма, которые удалось на сегодняшний день выявить, датированы 9-11 ноября, то есть штамм появился минимум три недели назад.

Хотя производители вакцин только тестируют их эффективность против нового штамма, глава Роспотребнадзора уже успела заявить, что "все существующие в России вакцины от ковида защищают и от нового штамма". Также она заявила об эффективности всех ПЦР-тестов при выявлении омикрон-штамма.

"Мутации, которые присущи штамму омикрон, повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности. Таким образом новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - заявила Попова.

Теги: пцр-тест, роспотребнадзор, анна попова, омикрон-штамм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6290

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети