Срок действия ПЦР-тестов в России сокращен до 48 часов – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на совещании в правительстве страны сообщила о сокращении действия отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. По ее словам, это связано с особенностями нового омикрон-штамма COVID-19. В России он пока не выявлен, но "вызывает серьезные опасения, так как его мутации повышают заразность вируса и инфекционность".

Также вводится двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи омикрон-штамма (а их число стремительно растет, особенно в Европе).

По словам Поповой, самые ранние образцы омикрон-штамма, которые удалось на сегодняшний день выявить, датированы 9-11 ноября, то есть штамм появился минимум три недели назад.

Хотя производители вакцин только тестируют их эффективность против нового штамма, глава Роспотребнадзора уже успела заявить, что "все существующие в России вакцины от ковида защищают и от нового штамма". Также она заявила об эффективности всех ПЦР-тестов при выявлении омикрон-штамма.

"Мутации, которые присущи штамму омикрон, повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности. Таким образом новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - заявила Попова.