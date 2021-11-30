30 Ноября 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

На исследование эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма уйдет три недели - РФПИ

Производители "Спутника V" намерены в течение трех недель оценить эффективность вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <…> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку", - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNBC.

Отметим, что уже несколько производителей вакцин от коронавируса параллельно с оценкой эффективности существующих вакцин против омикрон-штамма начали адаптацию своих препаратов к мутировавшему виду. Например, Pfizer и BioNTech собираются в течение 100 дней создать прототип адаптированной вакцины.

Теги: омикрон-штамм, спутник v, кирилл дмитриев, рфпи



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