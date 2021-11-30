Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" (самая престижная индивидуальная премия в футболе).

Церемония награждения авторитетным изданием France Football прошла в понедельник в Париже.

Месси в 2021 году в составе сборной Аргентины победил в Кубке Америки. Форвард "ПСЖ" в борьбе за награду обошёл нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и полузащитника "Челси" Жоржиньо, которые заняли второе и третье место соответственно.

Кроме этого, итальянец Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарём мира в прошедшем году и взял приз Льва Яшина. Лучшим футболистом мира в возрасте до 21 года был признан полузащитник "Барселоны" Педри. Левандовски стал лучшим нападающим. Женский "Золотой мяч" получила Алексия Путельяс, выступающая также за "Барселону".

Отметим, что в 2020 году церемония вручения "Золотого мяча" была отменена из-за пандемии коронавируса.