"Ростех" научит ИИ прогнозировать массовые беспорядки и протестные настроения

Структура "Ростеха" разрабатывает программное обеспечение (ПО), которое позволит федеральным и региональным властям, а также силовикам предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию, пишет "Коммерсант".

В случае, если беспорядки уже начались, искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать поведение толпы и советовать, какие шаги предпринять.

Для анализа и сбора данных система будет использовать данные соцсетей, сообщения в СМИ, информацию с "умных" камер и других источников.

Сообщается, что уже создан "проект методики прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки" – документ направлен в "заинтересованные ведомства" для ознакомления и согласования. В нем даны определения "митинга", "политического конфликта", протестного потенциала", "религиозного конфликта", "антиполицейских проявлений".

В качестве примеров массовых беспорядков приводятся столкновение между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акция "Ставрополье — не Кавказ" в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.