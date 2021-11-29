Искусственный интеллект решили привлечь к анализу психики россиян по соцсетям

Российские власти заказали исследование о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям, пишет "Коммерсант".

Тендер стоимостью 36 млн объявил ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова" по заказу от Аналитического центра при правительстве РФ.

По итогам работы должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети. В правительстве считают, что это поможет бороться с группами смерти, экстремизмом и вовлечением людей в террористическую деятельность.

При этом юристы предупреждают, что применение такой технологии может противоречить законодательству по защите персональных данных.

Ранее региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет РФ информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в социальных сетях.

1 ноября федеральный аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется медработникам.