29 Ноября 2021
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Общество Свердловская область В России
Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

Варламов разнес свердловские власти из-за уничтоженного аэровокзала "Уктус"

Известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал власти Свердловской области из-за сноса аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Напомним, работы по демонтажу начались ночью в минувшую пятницу. Очень быстро от аэровокзала остались одни руины.

В своем новом ролике Варламов напомнил, что на месте снесенного здания планируется построить торговый центр "Золотой".

"Тот самый, в фундамент которого губернатор Куйвашев радостно бросал золотые слитки. Напомню: хитрость застройщика заключалась в том, что он строит огромный торговый центр под видом нового автовокзала. Автовокзал там формально будет, но он займет лишь небольшую часть ТЦ", - рассказал блогер.

Он отметил, что вокзал можно было построить и без торгового центра.

Закладка первого камня транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Но зачем, если губернатор так хорошо общается с девелопером и кидает золотые слитки в котлован? Разве можно не отдать ему огромный кусок земли и не снести ради *** торгового центра историческое здание?", - задался вопросом Илья.

Варламов напомнил, что градозащитники пытались спасти аэровокзал, но тщетно.

"В конце прошлого года власти Свердловской области заявили, что никаких объектов культурного наследия на территории аэропорта Уктус нет - значит, можно смело все сносить", - отметил он.

Блогер напомнил также, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания действий чиновников.

Мемориальная доска на здании Уктусского аэровокзала в Екатеринбурге(2021)|Фото: Сергей Скробов / facebook.com/muzeie

"Но думаю, что оснований не найдется, потому что снос одобрил сам губернатор. На здании уктусского аэровокзала была мемориальная доска: "Никто не забыт, ничто не забыто". Ну, как мы видим, это не совсем так. У нас чиновники очень любят *** про память дедов, у нас людей кидают за решетку, когда они сушат носки на Вечном огне. Но когда друзьям губернатора надо построить торговый центр - деды, в том числе мертвые, могут и подвинуться", - заключил Илья Варламов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному зданию.

Теги: Варламов, Уктус, здание



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