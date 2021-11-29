Варламов разнес свердловские власти из-за уничтоженного аэровокзала "Уктус"

Известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал власти Свердловской области из-за сноса аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Напомним, работы по демонтажу начались ночью в минувшую пятницу. Очень быстро от аэровокзала остались одни руины.

В своем новом ролике Варламов напомнил, что на месте снесенного здания планируется построить торговый центр "Золотой".

"Тот самый, в фундамент которого губернатор Куйвашев радостно бросал золотые слитки. Напомню: хитрость застройщика заключалась в том, что он строит огромный торговый центр под видом нового автовокзала. Автовокзал там формально будет, но он займет лишь небольшую часть ТЦ", - рассказал блогер.

Он отметил, что вокзал можно было построить и без торгового центра.

"Но зачем, если губернатор так хорошо общается с девелопером и кидает золотые слитки в котлован? Разве можно не отдать ему огромный кусок земли и не снести ради *** торгового центра историческое здание?", - задался вопросом Илья.

Варламов напомнил, что градозащитники пытались спасти аэровокзал, но тщетно.

"В конце прошлого года власти Свердловской области заявили, что никаких объектов культурного наследия на территории аэропорта Уктус нет - значит, можно смело все сносить", - отметил он.

Блогер напомнил также, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания действий чиновников.

"Но думаю, что оснований не найдется, потому что снос одобрил сам губернатор. На здании уктусского аэровокзала была мемориальная доска: "Никто не забыт, ничто не забыто". Ну, как мы видим, это не совсем так. У нас чиновники очень любят *** про память дедов, у нас людей кидают за решетку, когда они сушат носки на Вечном огне. Но когда друзьям губернатора надо построить торговый центр - деды, в том числе мертвые, могут и подвинуться", - заключил Илья Варламов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному зданию.